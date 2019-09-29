此内容发布于2019年9月29日 下午10:35

（法新社希腊摩利亚29日电） 希腊列士波斯岛摩利亚难民营今天发生大火，造成至少2移民丧生。大火更引发愤怒居民暴动。

雅典通讯社（Athens News Agency）引述警方消息来源报导，列士波斯岛（Lesbos）上的摩利亚（Moria）难民营发生大火，造成一名妇女与一名孩童死亡。当地难民营早已人满为患。

妇人遗体送到岛上的综合医院，而孩童遗体则由移民送交主管当局。

根据法新社记者，营区内火势已由空中消防机扑灭。大火发生时，愤怒群众引发暴动，警方随后动用催泪瓦斯来控制情势。

目前还不清楚实际伤亡人数。一名阿富汗移民目击者表示，大火延烧到6、7个货柜屋，有3人丧命。

这名15岁的目击者说：「我们发现两个孩童完全烧焦，还有一名妇人也死了。我们将两个孩子用毯子包裹起来，送到消防队去。」

警方在声明中说，有两处分别窜出火苗，暴动就发生了。先是营区外着火，再来是营区内，两处起火点发生时间相距约20分钟。

尽管当地警方消息来源表示，情况已恢复平静，但当局还是从雅典增派人力，搭着军机抵达，以协助控制情势。

摩利亚营区进仅能容纳3000人，但至今却收容约1万3000人。

这个营区俨然是座小镇，联合国难民署搭帐篷收容约8000人，帐篷分散蔓延到附近摩利亚村庄的橄榄园。其余人则以货柜为家。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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