此内容发布于2019年7月23日 下午9:50

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦参议院今天以97 票对2票的压倒性票数，通过延长向911事件的第一线救护人员与其他伤患提供资金，补偿协助救人并在危险情况下移除残骸的救灾人员直到2092年。

这项议案提供数十亿美元资金，包括将在未来10年拨出的约100亿美元，先前联邦众议院已经通过法案，现在将呈交总统川普，预计他将签署成法。

联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）说：「国会永远无法补偿这些牺牲自己的男男女女与家庭。但我们可以尽我们一小部分的力量，试图补偿我们的英雄。」

原本基金在2001年到2004年发放约70亿美元，赔偿2880名911事件罹难者的家属与2680名伤患。

国会在2011年与2015年补足基金，以协助另数以千计的人员，本来将在2020年底停止受理新的申请案件。

不过，今年2月底，基金负责人巴塔恰亚（Rupa Bhattacharyya）说，现在「基金不足」，无法持续补偿所有处理中或预期将收到的申请。

目前的法案将补偿时间延长数十年，允许「只要有需要就拨出」补偿金。

联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）说，今天不是庆祝的日子，但对第一线救护人员而言，他们多年来要求重新授权拨出基金，今天终于「可以松了一口气」。

代表纽约的舒默说：「谢天谢地，今天以后再也没有任何藉口与拖延，我们的第一线救护人员现在可以回家…好好照顾自已的健康，以及他们患病与年老兄弟姊妹的健康。」

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