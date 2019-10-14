此内容发布于2019年10月14日 下午9:05

（法新社华盛顿14日电） 美国德州沃斯堡一名非裔女子日前在家中和8岁侄子打电动时，听到屋外声响，前往窗边查看，遭一名白人警察开枪射死。警方今天表示，开枪警员已经辞职，并被控杀人罪名。

警员狄恩（Aaron Dean）12日清晨开枪射死走近窗边查看动静的28岁非裔女子杰佛森（Atatiana Jefferson）。

警方12日清晨接获邻居报案表示，杰佛森家的前门和侧门半掩微开。警方随身摄影机的影像显示两名员警以手电筒照明，在房子四周查看，然后看到屋内有人站在窗边。

杰佛森家族律师梅瑞特（Lee Merritt）表示，受害者当时正在和8岁侄子在打电玩。听到后院声响，走近窗边查看动静，却遭警员从屋外开枪杀害。

沃斯堡（Fort Worth）市长普莱斯（Betsy Price）告诉媒体：「我们大家今天都伤心欲绝，杰佛森是名美丽、聪慧，各方面都很棒的女子，却不公平地被从家人身旁带走。」

普莱斯表示，将成立一个独立专家委员会调查此案。她表示：「身为一名母亲、祖母、姊妹、姑姑。我无法想像更糟的情况。我感到抱歉。」

开枪警员狄恩已经被控杀人罪名，并遭到羁押。

沃斯堡警局代理局长克劳斯（Ed Kraus）公开这名开枪警员的姓名，并承诺将展开「彻底、透明和迅速的调查」。

当地媒体报导，昨天有数百人走上街头参加守夜，以悼念杰佛森。「沃斯堡明星电讯报」（Star-Telegram）报导，沃斯堡警方6月1日迄今，至少对7人开枪，其中造成6人死亡。

不到两周前，达拉斯（Dallas）附近才发生一名白人警察射杀一名在家非裔男子而入狱，这起白人警杀非裔男案件引发美国社会的愤慨。白人警射杀非裔事件在美掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter movement）的运动。

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