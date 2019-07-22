此内容发布于2019年7月22日 上午7:05

（法新社伦敦22日电） 攸关英国新任首相的保守党党魁决选今天投票截止，脱欧大将强生料将胜出。由于忧心强生将强行带领英国无协议脱欧，包括财政大臣韩蒙德、副外相邓肯等人都有意在他上任前辞职。

执政的保守党党魁选举6月底确定由强生（Boris Johnson）和现任外相韩特（Jeremy Hunt）一决高下，在一个月的竞选活动后，不至20万名基层党员以通讯投票方式选出下任党魁。

通讯投票窗口在伦敦时间今天下午5时（台北时间23日零时）截止，明天宣布投票结果。胜选者届时将即刻成为新任党魁，隔天接任首相。

财政大臣韩蒙德（Philip Hammond）昨天表示，由于强生扬言无论是否达成协议，英国都将在10月31日大限离开欧盟，他决定抢在强生上任前辞职。

亲欧盟的外交部欧洲与美洲事务国务大臣（相当于副外相）邓肯（Alan Duncan）今天宣布，由于预见24日将发生的变化，他也准备辞职。

伦敦报刊近期充满各种臆测，包括至少有6名较低阶部长未来几天可能跟进「跳船」。

不过，强生加码承诺，表示英国可藉新的科技解决方案，避免日后与欧盟成员、邻国爱尔兰树立硬边界。

强生在每日电讯报（The Daily Telegraph）的专栏写道：「他们50年前就登月了。我们今天当然可以解决与爱尔兰边界的人流、物流议题。」

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