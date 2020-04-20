此内容发布于2020年4月20日 上午4:35

（法新社法兰克福20日电） 德国总理梅克尔所属政党的消息人士今天告诉法新社，梅克尔「极度忧心」德国民众的抗疫纪律可能废弛。同时，德国正跨出第一步，开始松绑实施1个月的封锁令。

梅克尔（Angela Merkel）今天上午与自己所属的中间偏右基督教民主党（CDU）领袖召开电话会议。与会人士表示，梅克尔在会中对于「大肆讨论开放（社会）」提出警告。

德国各地领袖上月似乎互相竞争在宣布封锁措施上谁最有魄力。现在部分政坛人士则开始推动加速解禁，且幅度超越梅克尔上周宣布的重启小型商店和学校。

商界游说团体仍持续施压政府加速松绑防疫限制，但柏林联邦政府与各邦政府只同意暂时初步松绑。

自今天起，面积800平方公尺以下商家只要做好卫生管理，就能重新营业。下周也有一些学童能重返课堂。

随着每名染疫人士向外传染的人数降至1以下，卫生部长史巴恩（Jens Spahn）17日表示，德国「再次控制住」这波2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行。

但梅克尔今天警告，除非人们继续遵守保持社交距离和戴口罩等规范与建议，否则情况可能再度恶化。

在30日现行封锁令结束前，梅克尔内阁将持续追踪首波松绑措施的影响。但根据消息人士，梅克尔说，重新开放商家与学校的真正冲击，可能要等到5月8或9日才能得知。

根据本月稍早的民调，到目前为止，绝大多数德国人仍压倒性支持实施封锁，支持者比率约为90%。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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