此内容发布于2019年8月4日 上午6:05

（法新社华盛顿4日综合外电报导）美国俄亥俄州警方今天凌晨表示，岱顿镇发生大规模枪击案，包括1名凶嫌在内共10人死亡。这是本周末美国第2起伤亡惨重的枪击事件，德州艾尔帕索的卖场昨天才有20人遭枪杀。

根据法新社报导，警方发推文表示：「犯案枪手已丧命，另有9死，至少16名伤患送往地区医疗院所。」

昨天德州西部边境大城艾尔帕索（El Paso）沃尔玛（Walmart）卖场也发生大规模枪击事件，造成20人死亡数十人受伤。

这起新枪击案发生在岱顿镇（Dayton）热闹的夜生活区俄勒冈（Oregon）。英国广播公司（BBC）报导，警方证实当场击毙枪手，死伤者分别送往多家医院。

岱顿镇警局发推文说：「枪击案发生时我们的员警就在附近，因此能迅速采取行动遏止枪击。」警方呼吁目击者出面协助厘清案情。

岱顿镇警局助理局长卡伯（Matt Carper）告诉记者，巡逻警员设法撂倒枪手。

他说：「我们的人受过良好训练，能应付这样的情况，非常幸运当时员警就在附近。」

目前警方对枪手仍一无所悉，不过卡伯说，警方「亟欲厘清」犯案动机。

上传社群媒体的影音显示，当时街头枪声大作，连续数十响，人们到处窜逃。

俄勒冈区在当地是历史悠久的街区，以夜店、酒吧、画廊与商店闻名。据了解，枪击是发生在位于第5街的Ned Peppers酒吧外，Ned Peppers酒吧的IG页面，以及附近Hole in the Wall酒吧的脸书页面，发布酒吧员工均安的贴文。

报导说，居民威廉斯（Jae Williams）说，他在附近看饶舌歌曲表演，被告知要疏散。

威廉斯说：「我感到非常震惊，我们所有人迅速并安全疏散，我们接获告知避免靠近俄勒冈区。我找到我的车，我看到警察，多辆救护车。当我驶离时，我看到好多警察与救护车。」

枪击发生后，警消救护单位人员聚集在第5街与韦恩大道（Wayne Avenue）的转角处，美国联邦调查局（FBI）人员也赶抵现场。（编译：曹宇帆/核稿：林治平）

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