此内容发布于2020年1月21日 上午7:20

（法新社斯德哥尔摩21日电） 瑞典外交部今天召见中国驻瑞典大使桂从友进行谈话，因为他屡次批评瑞典，而且被控恐吓瑞典媒体，但瑞典外交部发言人拒绝透露谈话的具体内容。

桂从友上周末接受瑞典电视台（SVT）专访，谈及瑞典媒体对中国的批判报导。他形容瑞典媒体有如48公斤轻量级拳击手，想挑衅86公斤的中国重量级拳击手，后者出于礼貌和善意要前者少管闲事。

桂从友表示：「轻量级选手不听，继续挑衅，甚至闯入重量级选手家中。这个86公斤级的重量级拳击手能有什么选择？」

对此，瑞典外交部长林德（Ann Linde）告诉SVT，桂从友的言论是「令人无法接受的威胁」。

林德指出：「中国大使现在的作为相当严重。外交部和我本人也一再向大使解释，言论自由受到宪法保障，媒体记者有权完全自由地进行工作。」

SVT也报导，中国大使馆官员一再联系瑞典主要媒体，批评它们对中国的报导，试图影响它们的报导。

中国大使馆则发表声明，否认SVT的报导，指称「我们对事实遭到歪曲表达不满」。

中国与瑞典的关系已多年陷入紧张，因为北京当局关押中国出生的瑞典公民、香港铜锣湾书店书商桂民海。瑞典一再要求中国放人。

去年11月，在瑞典文化部长颁发人权奖项给桂民海后，桂从友威胁要采取「反制行动」。随后，中国取消预定前往斯德哥尔摩的两个企业代表团行程。

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