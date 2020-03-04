此内容发布于2020年3月4日 下午7:50

（法新社华盛顿4日电） 美国官员今天加强警告快速成长的中国影音分享应用程式（App）抖音（TikTok）所构成的潜在安全风险，一名国会议员提议立法，要禁止政府装置使用这种社群媒体App。

联邦调查局（FBI）、司法部以及国土安全部（Department of Homeland Security）的官员在联邦参议院听证会上表示，抖音可能是另一个遭中国情治单位利用的影音分享App。

召开这场听证会的联邦参议员霍利（Josh Hawley）表示，他要提出一项法案，来禁止美国所有政府机关装置使用「对美国人民构成重大安全风险」的抖音。

特别受十几岁青少年欢迎的抖音，据信是去年全球下载次数最多的App，但美国官员对抖音与北京政府之间的关联曾表达忧心。

FBI网路部门官员华勒斯（Clyde Wallace）在听证会上表示：「一般民众不了解其背后蕴涵，抖音就是一个例子。」

「它基本上是由国家赞助的参与者所掌控。」

虽然抖音收集的各种数据点看似并不敏感，但华勒斯表示，这些资讯可能会被汇集在一起，并「用于许多目的」。

华勒斯在书面证词中指出，中国的社群媒体App可能会收集个人资料，包括生物识别、联络人名单、地点资料、银行及信用卡细节等。

华勒斯表示：「所有数据可能会被传输到其他地点，以及包括中国母公司在内的关联实体。」

国土安全部网路安全官员魏尔（Bryan Ware）也呼应这样的隐忧，表示抖音数据可能会成为遭中国利用的庞大资料库的一部分。

魏尔说：「中国拥有惊人的计画，以我们不全然清楚的目的在收集资料、发展人工智慧，及分析这些数据，这点让我们相当担心。」

「像抖音这种应用程式在政府装置和政府网络里，绝对没有容身之地。」（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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