此内容发布于2019年9月15日 下午11:05

（法新社华盛顿15日电） 随着中国军事扩张愈来愈被美国视为威胁，五角大厦不断透过海上作业、飞弹测试及登陆演习等行动，加大抗中力道。

美国导弹驱逐舰韦恩梅尔号（USS Wayne E. Meyer DDG 108）13日靠近北京宣称拥有主权的南海西沙群岛岛礁，以确认各国在这个区域的「航行自由」，并对北京宣称拥有西沙周边海域的主张提出质疑。台湾及越南同样宣称拥有西沙群岛主权。

美军第七舰队（Seventh Fleet）发言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，中国的说法将阻止其他国家船只「无害通过」，且「不受国际法准许」。

法新社报导，13日是今年第6次自由航行任务（FONOPS），相较于2017年与2018年的8次总和，以及前美国总统欧巴马（Barack Obama）任内全部6次，频率明显增加。

美国陆战队11日宣布，在日本东京以南数百公里的鸟岛展开演习，练习登陆「敌军」海岸，并占领登陆地带，明显设计来凸显美国军队入侵争议岛屿，并建立空中行动补给基地的能力。

负责的其中一名军官杰萨洛（Anthony Cesaro）在声明中表示：「这种突击让印太地区的指挥官能在潜在争夺沿海环境中，投射武力并执行远征行动。」

这样直截了当的描述来自几无未保护谈话的五角大厦，反映国防部长艾斯培（Mark Esper）给予美国对中俄采取「战略对抗」政策新动力。

艾斯培在五角大厦宣示就职后几周，选择亚洲作为首个海外出访地点。他已明确表示，美国希望在亚洲迅速部署新型飞弹，以对抗中国崛起的军事力量，而时间可能就在几个月内。

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