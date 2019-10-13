此内容发布于2019年10月14日 上午1:05

（法新社华盛顿13日电） 美国前副总统拜登的儿子韩特（Hunter Biden）在遭受总统川普连连炮轰后，今天终于打破沉默。

韩特今天透过律师梅西雷斯（George Mesires）发出声明说，他会在本月31日辞去「渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司」（BHR（Shanghai）Equity Investment Fund Management Company）的董事会职务。

韩特也承诺，倘若父亲拜登在明年美国总统大选胜出，他不会在任何外国企业任职或进入董事会。

律师在声明中说：「韩特独立从事这些商业活动。他认为与父亲讨论这些事并不适当，也没这样做过。」

律师的声明也详述韩特2014年加入乌克兰天然气公司Burisma董事会的情况。韩特在今年4月辞去董事。声明说：「尽管受到外界普遍检视，韩特在5年任期中，国内外执法单位也不曾宣称他涉及不当行为。」

韩特在中国和乌克兰公司担任董事一事，经常成为川普炮轰的目标。

川普爆出7月涉嫌在电话中滥用职权，施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查拜登父子丑闻后，民主党掌控的联邦众议院上个月对川普展开弹劾调查。

川普政府指称拜登在欧巴马执政时期担任副总统时，策划开除乌克兰检察总长，为的就是遏阻针对Burisma公司的调查。

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