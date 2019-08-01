此内容发布于2019年8月1日 上午8:20

（法新社吉隆坡1日电） 马来西亚上议院议员阿布杜哈密德昨天提出性骚扰法案，企图保护男性，免于受女性「引诱」而犯下强奸等罪行。他的言论引发女权团体批评。他今天随即道歉，并撤回法案。

当地媒体指出，执政联盟成员人民公正党（PKR）上议院议员阿布杜哈密德（Mohamad Imran Abdul Hamid）昨天在上议院辩论时说：「我提出…一项性骚扰法案，保护男人免于受到女性的动作、言词和衣着诱惑，而做出乱伦、强奸、性骚扰和观看色情书刊或电影等行为。」

「这非常重要，我们（男性）需要被保护。女性的动作和衣着会引诱我们犯罪。」

阿布杜哈密德是退役海军上将，他这番言论迅速引来马来西亚社运人士批评，人民公正党领导人安华（Anwar Ibrahim）也呼吁他撤回这项提案。

阿布杜哈密德今天为这番言论道歉，并撤回提案。他说：「虽然我的原意是真诚的，但我没有预期这个想法会冒犯许多男性与女性，而被视为巨大的错误。」

法新社报导，女权运动人士马利纳（Marina Mahathir）批评阿布杜哈密德的言论「太过份了」。马利纳是马来西亚前首相马哈地（Mahathir Mohamad）的女儿。

马利纳说：「他（阿布杜哈密德）给行为恶劣的男人藉口。」

「这番言论只是彰显，在政治和其他领域内的女人必须活在某种有毒的环境中。」

女权团体「伊斯兰姐妹会」（Sisters in Islam）推文表示，性犯罪非常「卑劣」，且「无论女性穿着为何，男性若犯下这些罪行，就必须为此负责。」（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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