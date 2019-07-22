此内容发布于2019年7月23日 上午12:50

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天表示，已与国会领袖达成「妥协版」的两党预算协议，将使联邦支出增加3200亿美元，并将在未来两年暂停政府举债上限。

这项协议料将在国会闯关成功，将允许联邦政府在接下来几个月借用更多资金，避免灾难性违约，同时大幅提高国防和国内支出的预算上限。

川普推文说，白宫已和国会两院的民主党和共和党领袖，达成「为期两年的预算和举债上限协议，没有毒丸条款」。

这项协议不仅提高2020和2021财政年度可自由支配的支出上限，也暂停法定举债上限，直到2021年7月底，也就是2020年总统大选落幕近9个月后。

川普还说：「这是真正的妥协，以便为我们伟大的军队和退伍军人再次取得重大胜利！」

然而，这项协议遭到保守派共和党人抵制，他们反对让美国债务增加数千亿美元的额外支出。

民主党领袖盛赞这是为国内重要优先事项争取稳健资金的胜利，还说这是基础资金历来最大增幅，高于2011年法律规定的所谓自动减赤（sequestration）水准。

联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）在联合声明中说：「有了这项协议，我们努力避免政府再次关门大吉，政府关门对满足美国人民的需求和尊重我们公务员的工作极为有害。」

协议内容包括抵消大约750亿美元增加的支出，比川普政府所要求的要少得多。

众议院将自26日起休会6周，裴洛西与财政部长梅努钦（Steve Mnuchin）持续协商，不断与时间赛跑，致力在这一天之前达成协议。

梅努钦上周警告，阻挡这项协议，恐使政府在国会尚未开议的9月初就无资金可用。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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