此内容发布于2020年2月20日 下午11:50

（法新社科州科罗拉多泉20日电） 美国总统川普今天在一场竞选集会上揶揄缔造历史、勇夺奥斯卡最佳影片殊荣的南韩电影「寄生上流」，说他希望好莱坞能再拍出像1939年「乱世佳人」那样的经典大作。

讽刺南韩现代社会贫富差距问题的黑色幽默剧情片寄生上流（Parasite），本月稍早成为第一部拿下好莱坞最高荣誉奥斯卡最佳影片奖的非英语电影，此外还捧回最佳导演、最佳原着剧本和最佳国际影片（原最佳外语片）大奖，成了奥斯卡最大赢家。

川普在科罗拉多州科罗拉多泉（Colorado Springs）的集会对台下群众说：「今年的奥斯卡有多糟？得奖的是一部南韩电影。」

他接着说：「这到底是怎么回事？在贸易方面，我们跟南韩的问题已经够多了。他们最后居然把年度最佳影片颁给一部南韩电影？」

川普说，「它有那么出色吗？我不知道」，似乎暗示他没看过「寄生上流」。

在2016年喊出「美国优先」竞选口号的川普说，让好莱坞黄金年代经典巨作回归的时候到了。

他对着数以千计支持者说：「我们能让『乱世佳人』（Gone with the Wind）那样的经典作品回归吗？拜托。」80年前夺下奥斯卡最佳影片的乱世佳人讲述美国内战时期一段史诗般的爱情故事。

川普还讽刺今年以「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in Hollywood）抱走奥斯卡最佳男配角奖的布莱德彼特（Brad Pitt）。布莱德彼特在颁奖典礼上用政治梗嘲讽说，比起美国前国家安全顾问波顿（John Bolton）没机会在参议院为川普弹劾案作证，他至少还有45秒可以发表感言。

川普说：「我从来不是他的忠实粉丝。他是个耍小聪明的家伙。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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