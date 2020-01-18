此内容发布于2020年1月18日 下午11:20

（法新社坦尚尼亚三兰港18日电） 坦尚尼亚接连传狮子攻击民众和牛只事件，与其进行捕杀，当地官员决定将36只狮子迁往他处。

「肇事」狮群栖息在猎游胜地塞兰葛提国家公园（Serengeti National Park）边缘，在人类活动范围不断扩大之下，它们的栖地渐渐受到影响。

坦尚尼亚野生动物研究所（Wildlife Research Institute）所长姆杜马（Simon Mduma）告诉法新社，他们已经捕抓到其中11只狮子，准备送往坦尚尼亚西北部的布里吉查托国家公园（Burigi Chato national park）。

姆杜马说：「我们过去会猎杀攻击人类的狮子，可是那是单独一只，现在面对的是一群，我们不能使用同样的方法。」

「狮子处境越来越堪虑，我们想要采取行动来维持狮群数量。」

野生动物研究所表示，其中20只狮子将迁往布里吉查托，剩下16只的住处则还没有着落。

野生动物研究所研究员伊肯达（Dennis Ikanda）说：「人类活动范围扩大，的确影响到狮子的生存环境。」

去年9月，坦尚尼亚政府取消12个保护区和7个野生动物和森林保护区的特别地位，并在土地争议评估过后，将超过70万公顷的土地规划作为屯垦、农作和畜牧之用。

全球狮子数量逐年减少。根据国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）估计，过去20年来，全球狮子数量下降43%到约2万只。

他们将狮子这个掠食性动物列为「易危物种」（vulnerable species），症结就在栖地流失，农业用土地增加。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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