（法新社华盛顿18日电） 与伊朗的关系正进入新的危机爆点之际，美国总统川普今天发布由国务院人质事务特使欧布莱恩（Robert O'Brien）接替波顿，出任白宫国家安全顾问。欧布莱恩同为主张对俄、中、伊朗强硬保守派。

遭开除的波顿（John Bolton）向来在华府是争议人物，他的咄咄逼人、干预式的外交政策作风，终与同僚乃至川普本人渐行渐远。对照下来，即将成为川普任内第4位国安顾问的欧布莱恩并无这方面的问题。

长年身为律师与共和党外交策士，欧布莱恩担任人质特使，在包括北韩与土耳其等地斡旋营救相关人士，让他成为受川普青睐者之一。

欧布莱恩管事范围远不只营救人质。他近期被川普派赴瑞典营救因涉攻击刑案遭起诉的美国饶舌歌手ASAP Rocky，让ASAP Rocky虽遭瑞典法院定罪，却仅需赔偿毁损而不用坐牢。

欧布莱恩拥有传统的保守派外交政策观点，他支持美国采取较强硬的手段对中国、伊朗及俄罗斯，波顿在小布希政府期间担任美国驻联合国大使时，欧布莱恩是波顿的同事之一，但他并非波顿那种意识形态挂帅的类型。

欧布莱恩过去定期会撰写外交政策专文，并于2016 年集结成「沉睡中的美国：恢复美国对危机世界的领导地位」（While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis,暂译）一书出版，书皮封面还有波顿的推荐。

他在书中谴责欧巴马总统任内外交软弱，呼吁美国应大胆遏止「独裁、暴君与恐布分子」，还写道「面对世界各地挑战日增，是到了国家安全政策应重回以实力维系和平的时候了」。

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