此内容发布于2020年2月5日 上午7:20

（法新社新加坡5日电） 新加坡高等法院今天驳回针对防止网路假讯息法提出的法律挑战，让反对派受挫。反对派认为，政府利用这项法律在选举前压制异议。新加坡反假新闻法上个月首遭法律挑战。

这项具争议性的法律让当局有权下令在当局认定的错误资讯贴文上，加注更正公告。许多人权团体和脸书等科技巨擘强烈抨击这项法律，称其限制言论自由。

俗称反假新闻法的「防止网路假讯息与网路操纵法」（POFMA）去年10月生效以来，许多反对派人物和倡议人士都接获指示，要在网路贴文加注内含不实资讯的说明。

新加坡民主党（SDP）去年12月被新加坡人力部（MOM）部长告知须更正两则脸书贴文，以及他们网站上的一篇文章。这3则贴文内容都与就业议题有关。而后，身为新加坡众多在野小党之一的新加坡民主党向法院提出法律挑战。

新加坡民主党的贴文写道，许多新加坡人的白领工作机会被外籍人士取代。新加坡政府声称这则贴文「错误且具误导性」。

但高等法院驳回新加坡民主党提出的法律挑战。高等法院法官洪清福（Ang Cheng Hock）裁决，新加坡民主党的声明「在面对不利他们的统计证据时呈现错误」。

洪清福还说：「上诉者从未挑战统计证据的准确性，而是设法以其他理由加以批评。」

新加坡民主党表示，他们对于高等法院的决议感到「非常失望」，正在考虑提起上诉。

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