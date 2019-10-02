此内容发布于2019年10月2日 上午2:20

（法新社新加坡2日综合外电报导）新加坡打击「假新闻」新法今天生效，违法的企业及个人恐面临高达100万新币罚款和10年徒刑。科技巨头和运动人士批评这条严刑峻法「令人不寒而栗地」企图扼杀异议。

这项新法赋予政府官员极大权力，可命令社群媒体网站在当局认为是虚假贴文旁放置警语，在某些极端案例中，甚至可要求移除相关内容。

亚洲总部设在新加坡的脸书（Facebook）、推特（Twitter）和谷歌公司（Google）暂时豁免了法案中的一些规定，好让这些社群平台有时间适应。

一旦被判定发布恶意、有损新加坡利益的内容，企业恐面临高达100万新币（约新台币2275万元）罚款，个人最高则可判10年徒刑。

新加坡当局坚称，为遏止假消息流传，埋下分裂社会的种子及破坏民众对各机构的信任，采取这类举措有其必要。外界经常批评执法严格的新加坡限制公民自由。

然而，这项新法引发人权团体愤怒，他们担心当局可能扼杀线上讨论、科技公司和媒体组织。

独立媒体New Naratif总编辑、记者兼社运人士韩俐颖（Kirsten Han）说，这项立法「令人极为忧心」。

她说：「很难预测如此广泛的法律将如何被应用。眼前令人担忧的是寒蝉效应和进一步强化自我审查的力道。」

新加坡5月通过这项新法后，谷歌担心这将「对数位资讯生态系统创新和成长构成伤害」。

全球近百名学者今年稍早也对此表示关切，警告这可能威胁学术自由。

新加坡预计将在几个月内举行大选，运动人士担心，这项新法恐被用来镇压异议人士。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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