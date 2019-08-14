此内容发布于2019年8月14日 上午7:20

（法新社华盛顿13日电） 美国国籍暨移民局（USCIS）代理局长库奇内力（Ken Cuccinelli）今天遭到外界抨击，原因是他曲解镌刻在自由女神像基座上诗句意思。

当库奇内力被问到赖萨鲁斯（Emma Lazarus）诗作「新巨像」（The New Colossus）是否为「美国社会价值观一部分」时，他向美国全国公共电台（National Public Radio）表示：「把你那些疲惫、穷困的人民交给我，他们是可以用自己双脚站起来，不会造成公众负担的人。」

这首诗作原文并未提到经济上的自给自足，原文写道：「把你那些疲惫、穷困的人民交给我；把你那些蜷缩在一起，渴望能自由呼吸的人民交给我；把你那些被遗弃在熙熙攘攘海岸边的人民交给我。」

库奇内力讨论总统川普政府移民新规时，说出这番言论。川普政府针对移民的新规定，享有粮食券、福利救济、公共住宅或低收入户政府医疗补助（Medicaid）等社福补贴的移民，恐无法取得短期签证或永久居留证。

民主党总统参选人也对库奇内力这番言论表达强烈不赞同。

民主党联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）发推文：「我们价值观被镌刻于自由女神像石碑上。它们不会被取代。我将为这些价值和我们的移民社群而战。」

联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）在推特（Twitter）写道：「让我讲清楚说明白：美国永远都是欢迎移民和难民的地方，不论他们拥有多少钱。」

其他推特使用者也加入这些总统参选人行列，并且质疑库奇内力的祖先就是贫穷的移民。

一名网友写道：「我猜姓『库奇内力』的人，可能族谱里就有一名或两名穷移民。也许是直觉。」

库奇内力随后批评这些抗议声浪，他告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我没有改写诗作。我正在介绍…政策。」

川普被问到库奇内力言论一事时，以支持新移民规定来回应。

川普说：「这有关于『美国优先』。我不认为要美国纳税者帮那些来到美国的人缴税是公平的事。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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