此内容发布于2019年7月30日 下午9:35

（法新社曼谷31日电） 美国和中国准备今天在泰国曼谷的东南亚国家协会一系列会议激烈角力，美国国务卿蓬佩奥料将表示，面对北京在主权争议海域与空域的军事图谋，美国仍是亚太地区的重要力量。

东协10国外交部长本周齐聚泰国首都曼谷，美国、中国及俄罗斯外长将出席相关峰会，焦点料不脱离在争议南海的传统冲突热点及朝鲜半岛非核化。

最新安全紧张局势也很可能成为议题，包括上周中国和俄罗斯轰炸机在日本与南韩声称拥有主权的空域，执行前所未有的联合空中巡逻。

中国否认公然藐视日本或南韩空域，但演习已让东京和首尔当局不安，同时再度考验华府在日韩这两个重要亚洲盟友所在区域的影响力。

蓬佩奥将信心喊话，表示在中国强化与邻国的政治和军事关系之际，美国仍全力投入亚洲事务。

美国国务院一名资深官员在行前简报中说：「我方政府不仅在谈区域承诺，而且积极与盟友伙伴寻求更紧密的关系。」这名官员还说，当中包括「确保海空自由、避免主权国家遭受外部胁迫」。

然而中俄关系日益紧密，试图制衡美国在东南亚的一举一动。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）昨天表示，美国企图将东南亚绑入自身愿景，实为逐渐削弱东协的区域影响力。

他告诉法新社：「其实很简单。印度太平洋战略…逐渐破坏东协中心性。」

蓬佩奥预定明天与中国外长王毅举行会谈，而美中在贸易战和南海航行自由等议题的角力，使得这场会谈格外引人关注。

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