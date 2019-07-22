此内容发布于2019年7月22日 下午9:20

（法新社太子港22日电） 海地总统摩依士（Jovenel Moise）今天任命米歇尔（Fritz-William Michel）为新任总理，在此之前，前任总理拉宾（Jean Michel Lapin）因为未获国会支持而请辞。

米歇尔曾在经济暨财政部位居要职，是摩依士上任两年半以来第4位总理。

摩依士今晚推文宣布米歇尔的人事案，但仍须发布正式的命令确认。

米歇尔的任命是在摩依士和国会参、众两院议长磋商后的结果，这显示3位政坛重量级人物在海地陷入数个月的动荡后，终于恢复对话。

高等审计法院5月发布报告，指摩依士是「贪污计画」的核心人物，侵吞用于修筑道路的委内瑞拉援助资金后，摩依士任命部长的权力受到挑战，也面临下台声浪。

对此，摩依士上月在海地首都太子港的官方仪式上说：「今天，我要直视你们的眼睛告诉你们，你们的总统，那个你们投票给他的人，并未涉入贪渎。」

米歇尔将面临艰钜的任务，必须恢复民众对海地领导权的信心。

60%的海地人生活在贫穷线以下，通膨率超过18%，暴力犯罪飙升。

太子港受到的打击尤其严重，几乎每天都有武装帮派间的冲突。

联合国6月发布的报告指出，2018年太子港贫民窟屠杀案造成26人丧生，当时据称有数名警察和政府代表在场。

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