此内容发布于2020年4月4日 下午8:35

（法新社迈阿密4日电） 珊瑚公主号（Coral Princess）邮轮因2019冠状病毒疾病疫情，造成船上2死、10多人染病，因此被数个拉丁美洲国家拒绝，而在海上漂流多日，今天才终于停靠美国佛罗里达州迈阿密。

公主游轮公司（Princess Cruises）在给法新社的声明中说：「我们公司全体同仁以最悲痛的心情向大众通报，珊瑚公主号有两名乘客过世。」

「我们对这两名乘客的家属、朋友，和所有受到影响的人，致上最深的同情。」

公主游轮公司并未提供两名逝者的细节。

公主游轮公司本周稍早表示，珊瑚公主号上有12人感染2019冠状病毒疾病。

船籍为百慕达的珊瑚公主号，载有1020名旅客、878名船组员，先前未能顺利停泊佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）后，顺着美国大西洋沿岸南下约50公里，于今天稍早抵达迈阿密。

荷美航运公司（Holland America Line）旗下邮轮桑达姆号（Zaandam）因有4死数十人染病，在多个南美洲港口吃闭门羹，在与美国地方当局激烈交涉，并在总统川普出手协调下，2日终于和驰援的姊妹邮轮鹿特丹号（Rotterdam）一起停泊佛州劳德岱堡（Fort Lauderdale）。

在严格的卫生预防措施管控下，桑达姆号大多数乘客于今天上岸，但染病者及船组员一律留在船上。

公主游轮公司表示，珊瑚公主号靠岸后，由于飞行航班数量锐减，上岸作业可能需要多日才能完成，而有医疗需求的乘客将优先下船。

珊瑚公主号3月5日启航，从智利圣地牙哥港出发，原定3月19日在阿根廷布宜诺斯艾利斯结束旅程。

但阿根廷因疫情关系关闭边境，拒绝让珊瑚公主号停泊；随后，乌拉圭、巴西等国港口同样拒绝邮轮靠岸。

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