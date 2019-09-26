此内容发布于2019年9月26日 上午8:35

（法新社法兰克福26日电） 欧洲中央银行（ECB）今天宣布，执行理事劳坦希莱格昨天辞职，10月31日生效。这是欧洲央行10年来因政策主张分歧而求去的第3位德籍理事，进一步暴露该行领导层内部争执。

劳坦希莱格（Sabine Lautenschlaeger）原本还兼任欧洲央行银行监管部门副主管。一名行内消息人士告诉法新社，长期负责银行监管工作和担任央行主管官员的劳坦希莱格「考虑（辞职）已有一段时间，12日的决议成了她辞职的导火线」。

鉴于欧元区的经济成长率和通货膨胀预估皆走软，欧洲央行决策官员12日决议，将关键利率进一步调降为负值，并再度启动大规模收购公债和企业债的措施。

不过，恢复购债行动撕裂欧洲央行长期对立的两派意见。其中「鹰派」人士质疑货币宽松政策，「鸽派」人士则和即将卸任的欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi）同一立场，赞成央行采取支持经济的干预措施。

形同德国中央银行的联邦银行（Bundesbank）总裁魏德曼（Jens Weidmann）在欧洲央行政策会议后告诉德国「画报」（Bild）：「没有必要采取如此广泛的全套方案。」

事实上在那场会议之前，欧洲央行管理委员会（ECB Governing Council）内部支持进一步货币宽松和犹豫不决的两派人士，罕见接连公开发表意见。

消息人士告诉法新社，管理委员会的25名成员当中，约有10位反对再度采取每月收购200亿欧元（约新台币6780亿元）债券的措施。

德拉吉即将在10月31日卸任，国际货币基金（IMF）前总裁拉加德（Christine Lagarde）次日就会接掌遗缺。由于拉加德曾任法国财政部长，也是位成功的企业法律顾问，因此部分人士期待她能协助化解欧洲央行管理委员会的内部歧见。

然而拉加德本月告诉欧洲议会（European Parliament），她会和德拉吉一样坚持「一些健全的原则」，并认为「有必要延长实施高度宽松的货币政策」。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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