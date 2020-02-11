此内容发布于2020年2月11日 上午7:20

（法新社华盛顿11日电） 曾长期担任美国总统川普幕僚的史东（Roger Stone），因涉嫌欺骗国会及干扰证人，检方吁请法官求处7年至9年的有期徒刑。

有关调查俄罗斯介入2016年美国总统大选案，史东因涉嫌替川普开脱，去年11月被判有罪。

当时承办的特别检察官穆勒（Robert Mueller）提出指控后，史东去年1月在佛罗里达州的住家被捕。

检察官昨天提交的量刑备忘录指出：「当他罪行被揭发…他表现出对法庭与法治的蔑视。」

检方指出，法院开始审理此案后，史东的行径「显示他没把法律程序放在眼里」。

量刑备忘录提及，史东曾在Instagram发布一张承审法官的照片，「她（承审法官）的头旁边有一个像是十字准星的图样」。

现年67岁的史东曾辩驳，针对他的指控是出于政治动机，不过检方则反斥，史东为了保护川普，说谎又霸凌证人。

当史东被判有罪，川普立即发推文并称，「这是美国有史以来前所未见的双重标准」。

多个美国政界的名嘴推测，日后某个时间点，川普可能会特赦史东。

史东是由担任已故总统尼克森（Richard Nixon）助理而踏入政坛，史东的后背有尼克森面貌的刺青。法院将在20日宣判。（译者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）

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