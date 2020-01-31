此内容发布于2020年1月31日 上午8:20

（法新社北京31日电） 中国武汉爆发的2019新型冠状病毒肺炎疫情延烧，截至目前已在中国造成213人死亡，逼近万人确诊。除了中国以外，全球通报确诊病例也已破百。以下是各国疫情最新情况：

●亚太地区

台湾：中央流行疫情指挥中心31日宣布出现第10个确诊案例，为第9例的武汉台商丈夫。

中国：根据31日统计，死亡病例在中国全境至今已达213例，单日新增确诊病例数近2000例，累计共9692例，预期31日将破万。

香港：目前已有10例确诊，包括6例是搭乘广深港高铁线香港段由中国进入。

澳门：许多中国游客造访的赌场重镇澳门，共出现7例确诊。

日本：厚生劳动省31日表示，家住千叶县的20多岁女性确诊，她在17日到22日以中国人为对象旅行团担任导游同行；另有年纪分别为30多岁与50多岁男性确诊，两人乘坐从中国武汉市撤离的第2架包机。日本境内确诊病例来到17例。

南韩：南韩中央防疫对策本部30日宣布新增2例确诊，包括首例境内感染，其中5例境外移入都曾到过武汉。31日新增4例武汉肺炎确诊病例，目前共累计11例。

新加坡：目前已有13例确诊，全是来自武汉人员。

澳洲：确诊共9例。其中7人来自湖北省，目前分别在雪梨、墨尔本和黄金海岸（Gold Coast）的医院接受治疗。1名44岁武汉男性，目前在黄金海岸大学医院（Gold Coast University Hospital）接受隔离治疗，情况稳定。

泰国：公共卫生部31日宣布增加5起武汉肺炎病例，累积确诊病例达到19例，其中一起新增病例是没有到过中国的计程车司机，是首起境内传染案例。

越南：越南卫生部30日宣布新增3例确诊，均为越南籍公民，是首见本国籍病例。这使得越南确诊累计达5例。

马来西亚：马来西亚卫生当局30日再证实1例确诊，使得累计确诊达8例，全都是中国籍人士。

菲律宾：菲律宾30日通报首例确诊，是一名21日从武汉抵达的38岁女性，她在入境4天后就诊，并住院接受检测，目前症状已消除。

柬埔寨：柬埔寨卫生部27日宣布首例确诊，是1名来自武汉的60岁男性，病情稳定。

尼泊尔：唯一确诊病例是一名来自武汉的32岁男性，已及早隔离并痊愈出院。

印度：官员30日证实，南部克勒拉省（Kerala）出现首例确诊，是1名在武汉大学求学的女学生，目前正在医院接受隔离治疗，病情稳定并持续密切监控。

斯里兰卡：27日宣布首例确诊，是一名来自湖北省的43岁中国游客。

俄国：31日通报2起确诊病例，皆为中国公民。这是俄国首度有确诊病例。

●北美地区

美国：已通报5例确诊，近期都曾前往武汉。其中2人在加州，其余3人分别在亚利桑那州、芝加哥和华盛顿州。

加拿大：加拿大当局已证实2例确诊和1例「推定」病例，位在温哥华的推定病例仍待加拿大微生物实验室最后确认。

●欧洲地区

法国：欧洲首度出现病例的国家，截至目前共有5例确诊。官员29日表示，最新1例是一名确诊的年长中国观光客将病毒传染给女儿，这名观光客因病况严重住院治疗。

德国：截至31日共有6例确诊，包括欧洲首例境内传染，是一名33岁男性参加来访的中国籍同事主持的职训活动后感染。其中5例是巴伐利亚同公司员工，第6例是其中1人的子女。6人目前病况稳定。

芬兰：一名来自武汉的观光客29日确诊，官员表示患者目前在医院接受隔离治疗。

英国：英格兰首席医疗官31日表示，英国境内已出现2起确诊病例，皆来自英格兰地区的同一个家庭，这是英国首度传出确诊。

●中东地区

阿拉伯联合大公国：卫生官员29日宣布，来自武汉的一个中国家庭数天前抵达后，一家4口经检验全都确诊。

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