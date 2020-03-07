此内容发布于2020年3月7日 下午5:20

（法新社纽约7日电） 武汉肺炎疫情持续在美国东北部纽约州蔓延扩散，纽约州今天新增21起确诊感染病例，确诊总数攀升至76例，纽约州长古莫（Andrew Cuomo）宣布进入紧急状态。

古莫在纽约州首府阿尔巴尼（Albany）告诉记者，截至目前总共有76人检验呈现新型冠状病毒阳性，其中10人住院治疗。

古莫指出，进入紧急状态，「得以加快采购和加速聘雇，而这正是我们当前所需。」

古莫表示，为对抗2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎），纽约州每周可能会花费3000万美元（约新台币9亿元）。

古莫说，当局如今正展开全天24小时「积极检测」，「我们希望找出阳性的患者，（然后）我们就能隔离他们。」他又说：「那就是行动的重点。把感染者隔离，就能减缓病毒扩散。」

确诊者当中有57人与韦斯切斯特郡（Westchester County）纽罗希市（New Rochelle）犹太教正统派（Orthodox Jewish）社区有关。

古莫表示：「韦斯切斯特郡是明显问题所在。我们谈论的是群聚感染，群聚感染倾向会传染更多人。」

古莫表示，为致力减缓病毒扩散，纽罗希地区的养老院和疗养设施已禁止外人探访。他还说，感染者的隔离检疫14天的期限，可能会延长。

古莫也警告商家，勿藉机哄抬防疫相关用品价格。

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