此内容发布于2020年2月25日 下午11:50

（法新社旧金山26日电） 武汉肺炎疫情蔓延全球之际，谷歌（Google）和脸书（Facebook）等网路巨擘也正加紧脚步，遏止与这种疾病相关的假消息在网路上流传，也将封锁或限制散布不实资讯的主题标签。

谷歌和脸书等平台正致力防范诈骗分子、酸民和其他心存恶意者散播不实消息，这些不肖人士经常利用重大悲剧或灾难，作为欺骗或操纵他人的机会。

华盛顿大学（UW）生物学教授柏格斯川（Carl Bergstrom）说：「公众对冠状病毒的关切遭到滥用，成为诱人传递错误资讯和假消息的工具。」

网路巨头上周在矽谷（Silicon Valley）脸书办公室与世界卫生组织（WHO）开会讨论应对策略，诸如宣传可靠资讯和对有关2019年冠状病毒疾病（COVID-19）的可疑陈述进行事实查核。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日告诉法新社：「（我们必须）打击谣言和假消息四散。」

「为此，我们必须与谷歌合作，确保人们在搜寻有关冠状病毒的资讯时，会在搜寻结果的最上方看见世卫提供的讯息。」

当人们寻求健康相关资讯并标记经事实查核的结果或新闻报导时，谷歌搜寻引擎会将具权威性的消息来源排在较上方。

谭德塞说，推特（Twitter）、脸书、腾讯（Tencent）和「抖音」海外版TikTok等社群媒体平台也采取行动，限制有关冠状病毒的假消息传播。

脸书最近贴文说，脸书正聚焦某些关于防疫的假消息，倘若民众听信这类不实资讯，恐增加染病或未接受适当治疗的风险。

脸书卫生主管金康新（Kang-Xing Jin）贴文说：「其中包括与错误治疗或预防方法有关的内容，例如饮用漂白剂可治愈冠状病毒疾病，或对现有健康资源造成混淆的陈述。」

「我们也将封锁或限制在Instagram散布不实资讯的主题标签，先发制人地进行扫荡，竭尽所能搜寻并删除这类内容。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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