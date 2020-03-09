此内容发布于2020年3月9日 上午1:35

（法新社洛杉矶8日电） 电影业观察武汉肺炎对票房有何影响之际，皮克斯最新动画「1/2的魔法」（Onward）周末虽站上北美票房冠军，首映成绩却名列皮克斯/迪士尼最差作品之一。

根据追踪票房的北美院线联盟（Exhibitor Relations），适合阖家观赏的「1/2的魔法」6日至8日期间进帐约4000万美元，略低于先前预测。

这部片在国际市场的约2800万美元表现同样低于预期，但美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）点出，2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）冲击全球，中国、韩国等主要市场的戏院纷纷拉下铁门。

排名第2的是上周冠军片、环球出品的惊悚片「隐形人」（The Invisible Man），票房1520万美元。

华纳兄弟最新运动剧情片「回归之路」（The Way Back）本周上档站上第3，收入850万美元。坦承有酗酒问题的影星班艾佛列克（Ben Affleck），在片中饰演一名酒鬼，获得一个回高中母校担任篮球教练的机会。班艾佛列克表现可圈可点，获影评赞扬。

排名第4的是派拉蒙冒险喜剧片「音速小子」（Sonic the Hedgehog），有800万美元表现。第5的是「福伯」哈里逊福特（Harrison Ford）主演的20世纪福斯片「极地守护犬」（The Call of the Wild），进帐700万美元。

第6到第10的电影依序为：「艾玛」（Emma），500万美元；「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）310万美元；「猛禽小队：小丑女大解放」（Birds of Prey），220万美元；「好友互整电影版」（Impractical Jokers: The Movie），180万美元；「我的英雄学院剧场版：英雄新世纪」（My Hero Academia: Heroes Rising），150万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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