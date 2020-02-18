此内容发布于2020年2月18日 上午10:35

（法新社北京18日电） 中国出版的中华流行病学杂志一份研究于检视逾7万个病例后，发现8成武汉肺炎感染者症状轻微，致死率随着年龄增加逐渐攀升。这是武汉肺炎去年12月底爆发以来的最大规模研究。

根据中华流行病学杂志官网，研究检视截至2月11日的7万2314起个案，包括确诊病例4万4672例（61.8%），疑似病例1万6186例（22.4%），临床诊断病例1万567例（14.6%），无症状感染者889例（1.2%）。

根据法新社整理，这份研究主要有以下发现，首先是80.9%的感染者属于轻症，重症病例占13.8%，危重病例占4.7%。致死率最高的年龄层是80岁及以上患者，高达14.8%。

研究发现，心血管疾病患者最可能死于武汉肺炎并发症，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血压患者。

研究称，尽管至少有两名新生儿从母体直接感染武汉肺炎，但9岁以下没有死亡个案；39岁以下患者的死亡率还很低，只有0.2%。但致死率随着年龄增加逐渐攀升，40几岁年龄层大约是0.4%，到了50几岁变成1.3%，60几岁则是3.6%，70几岁为8.0%。

此外，男性的病死率比女性高，分别是2.8%与1.7%。整体致死率为2.3%。

研究表示，将近86%的感染者若非住在武汉就是曾造访武汉。非法贩售野味的武汉华南海鲜市场普遍被认为是武汉肺炎的发源地，武汉也从1月23日起封城。

至于对医护人员构成的风险方面，研究指出，共有3019名医护人员接受新型冠状病毒诊断，其中确诊感染1716人、5人死亡。

分析1688个重症医护人员病例显示，在武汉任职者占64%。

研究称，武汉肺炎第一波高峰出现在1月24日至26日，报告并暗示，从2月11日以来，整体疫情曲线呈现向下趋势，意味疫情扩散正在减缓，尤其是湖北省以外地区。

数百万中国人1月底因为农历春节而跨省移动，武汉肺炎也在此时传播。研究报告作者警告，农历春节假期结束后，大家开始复工，中国就要面对疫情可能出现反弹。

研究还说，新型冠状病毒可能会随着时间推移持续变化，变成毒性更强，提醒医生们「保持警觉」。

英国广播公司（BBC）分析指出，这是武汉肺炎在中国爆发以来最详尽的一次研究，尽管给了正在发生的疫情许多洞见，但距离完整拼图还很遥远。

BBC健康与科学记者盖拉格（James Gallagher）点出研究不足之处，他说，其他科学家估计，实际感染人数可能是官方统计数字的10倍，那意味整体致死率可能低于这份报告得出的结论。

此外，盖拉格认为，报告称首波疫情高峰已于1月底出现，这个说法言之过早。

盖拉格表示，但这份报告仍明确指出，即使中国祭出封城等极端手段应对，新型冠状病毒是高度传染性病毒，极端快速传播。这对其他国家与地区来说，应该是一个警讯。

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