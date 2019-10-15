此内容发布于2019年10月16日 上午1:20

（法新社俄亥俄州韦斯特维尔15日电） 美国民主党今晚举行第4场初选辩论，声望最高的前副总统拜登和联邦参议员华伦等人串通一气，猛轰总统川普，批他违法滥权，理应被弹劾。

辩论会登场后，参选人炮火齐射，就「电话门」丑闻对总统川普发动猛烈攻击。川普被控施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）调查头号政敌、前副总统拜登（Joe Biden）父子黑历史，而成为弹劾调查的核心人物。

华伦（Elizabeth Warren）说：「弹劾程序务必继续进行。」在2020年民主党总统候选人提名战中，华伦与拜登声势并驾齐驱。

华伦怒喝道：「弹劾是我们确保此人不得一再违法，却未承担任何后果的办法。」

但华伦和其他参选人也警告，目标不只是制裁川普，也要恢复白宫尊严。

她说：「大家要知道，这攸关下任总统、下下任总统、下下下任总统，以及这个国家的未来。」

近几周来，华府弹劾调查是美国政坛唯一话题，各界聚焦川普企图施压乌克兰，以挖掘可打击民主党对手拜登的黑资料。

拜登明确表示，他认为川普应被弹劾，还说国会议员「别无选择，只好采取行动」，他也强力驳斥川普指控他曾干预乌克兰司法，以保护儿子韩特（Hunter Biden）。

韩特曾任职乌克兰天然气公司董事，有些民主党人也说，其中似乎存在利益冲突，不过拜登坚称，「我儿子没做错任何事，我也一样」。

拜登说：「我执行铲除乌克兰腐败现象的美国政策，那才是我们应该关注的事情。」

华伦声望持续窜升、威胁拜登领先地位，自由派的桑德斯两周前因轻微心脏病发作而暂停竞选，他在辩论会上最大的压力是如何展现他硬朗刚毅的一面。

站在辩论舞台的12名总统参选人，还包括印第安纳州南本德市（South Bend）市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）、联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）、联邦参议员布克（Cory Booker）、联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）、前联邦众议员欧洛克（Beto O'Rourke）、欧巴马政府内阁成员卡斯楚（Julian Castro）。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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