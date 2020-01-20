此内容发布于2020年1月20日 上午2:50

（法新社雪梨20日电） 致命野火肆虐澳洲，极端天气模式又接踵而来，沙尘暴周末席卷澳洲干旱地区，雷声大作，巨大冰雹袭击东岸，惊悚画面犹如电影拍摄的末日场景。

巨大冰雹昨天深夜猛袭南部城市墨尔本，野火烧不停的维多利亚州部分地区连夜降下倾盆大雨，为新一波极端气候灾难拉警报。

气候变迁引发史无前例的毁灭性野火季，去年10月开始重创澳洲，大片土地烧得焦黑，数亿只动物葬身火海，2000多户民宅被毁，至少29人丧命。

周末在新南威尔斯州西部拍到的戏剧性画面显示，大规模沙尘暴席卷澳洲内地城镇。沙尘遮天蔽日，当地民众说，夜晚还没降临，整座城镇便陷入黑暗之中。

杜波镇（Dubbo）居民赫尔（Ashleigh Hull）告诉法新社：「我们早已习惯在大规模沙尘暴来临前，赶紧收进衣服、关掉空调、紧闭门窗。」

但她说，这一波比典型的沙尘暴「更壮观」。

「老实说，这简直就像一部描述世界末日的电影，沙尘如巨大波浪向我们袭来，令人印象相当深刻，但我只希望它带来大雨，而非灰尘。」

强烈冰雹风暴今天席卷首都坎培拉，影像画面显示，许多树枝折断。

紧急事务处理当局警告当地民众「将车移至有遮蔽物之处，并远离树木和电线」。

澳洲气象局（Bureau of Meteorology）提醒新南威尔斯州东南部居民作好防灾准备。

气象局说：「强烈雷暴可能带来破坏性强风、巨大冰雹和豪雨，警戒地区接下来数小时恐发生暴洪。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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