此内容发布于2019年8月31日 上午10:05

（法新社法国拉克鲁瓦圣乌昂31日综合外电报导）配戴强力磁铁的历史爱好者和环保人士在法国各地的河流搜寻，吸出了金属废弃物、脚踏车、滑板车和奇特的厨房用具。

法新社报导，他们有时也会从水里捞起比较意想不到的物品，比如未爆弹。

根据公共安全官员的说法，磁铁打捞已迅速成为热门的消遣活动；但法国当局却已严加取缔，惟恐历史上的一些战争爆发地点仍留有具杀伤力的武器。

和其他国家一样，法国磁铁打捞的爱好者会把一块强力磁铁绑在一条绳索上，再丢进水里，动机之一是为了寻宝，同时也为了环保。

在巴黎以北约75公里小镇拉克鲁瓦圣乌昂（La Croix-Saint-Ouen）的瓦兹河（Oise River）河岸上，20岁的加莱瑟尔（Owen Gressier）和3名同好朝河里投下钕磁铁。

他们在拉克鲁瓦圣乌昂一座桥梁附近尝试多次后，捞起了一些东西。

那是一条生锈的铁管，他们说，「捞得好」，这是当天下午最好的收获。

加莱瑟尔说：「我们在这里打捞多年了，河床已经相当干净。」

他自称热衷于二次大战，希望找到勋章、军事装备和其他历史文物，在这些动机驱策下，他同时「很快了解到，也许可藉此清理河流」。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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