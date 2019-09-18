此内容发布于2019年9月18日 下午10:50

（法新社渥太华18日电） 美国「时代杂志」（Time ）今天报导，向来积极推动多元文化，让多元文化主义整合为加拿大国家认同一部分的总理杜鲁道，18年前在一所学校任职时，曾将脸抹成棕黑色参加学校派对。

时代杂志称，2001年、当年29岁的杜鲁道（Justin Trudeau）参加「阿拉伯之夜」（Arabian Nights）晚会时，身穿长袍并包着头巾出席，还将脸部、颈部与手部涂黑。

时代杂志报导说，这张照片刊在西点格雷学校（West Point Grey Academy）2000-2001学年的毕业纪念册中，杜鲁道当时在这所私立学校任教。

时代杂志引述自由党（Liberal Party）媒体关系部发言人埃斯特拉瓦思（Zita Astravas）的一段话，证实照片中的人物就是杜鲁道，说当时「学校举办年度晚宴，变装主题是『阿拉伯之夜』。」

杜鲁道说：「我可以说我年轻时犯下错误，我希望我没这么做。我当时应该更懂事些，但我没有，我做了这件事，我深感抱歉。」

加拿大联邦选举竞选活动进入第一周，杜鲁道所属的自由党选情与谢尔（Andrew Scheer）领导的保守党（Conservatives）陷入胶着，现年47岁的杜鲁道已经因为道德瑕疵等争议，被叮得满头包。

他的政府今年年初传出政治干预司法丑闻，被控介入建筑业巨头拉瓦棱（SNC-Lavalin）诈欺涉贿案，让他的形象受挫，连任之路也面临严峻挑战。

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