此内容发布于2019年8月24日 下午6:35

（法新社法国汉岱24日电） 七大工业国集团（G7）领袖正齐聚法国大西洋岸休闲胜地比亚里兹出席峰会，法国警方今天在会场附近的西南部城市贝约纳（Bayonne）动用水柱和催泪弹驱离反G7激进抗议群众。

反资本主义运动人士、环保人士以及其他反全球化团体从19日起陆续涌往法国西南部，参与主办单位坚称将会是和平性质的反制高峰会。

超过9000名反G7抗议人士参与今天的最大规模示威抗议，集体游行越过连结法国和西班牙的一座桥梁，未爆发任何事故。

但贝约纳的气氛更具敌意，数百名高呼反资本主义口号的抗议群众未依循游行路线，徘徊在街头，试图闯入市中心。部署在市内的庞大警力，竖立路障阻止他们行进。

企图突破路障的抗议群众与警方对峙超过一小时，在警方动用催泪弹和水柱后，愤怒的抗议群众终于在晚间被警方驱离。有多人被捕，地方当局尚未宣布被捕人数。

规模更大的和平抗议游行在法国滨海城镇汉岱（Hendaye）登场，当地距离G7峰会会场比亚里兹（Biarritz）约30公里。警方估计约9000人参与，但主办单位宣称高达1万5000人共襄盛举。

在比亚里兹南方约25公里的于吕涅镇（Urrugne）附近，昨晚爆发的警民肢体冲突造成4名员警受轻伤，有17人被捕。

由于担心激进反资本主义团体、无政府主义者或黄背心抗议人士搞破坏，法国当局此番动员超过1万3000名警察和宪兵维安。但示威抗议人士坚称，他们的目标是和平抗议。

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