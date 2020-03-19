此内容发布于2020年3月19日 上午6:35

（法新社苏黎世19日电） 瑞士国家银行（瑞士央行，SNB）今天表示，将加强干预外汇交易市场来稳定瑞士法郎。瑞士之前预料，受到武汉肺炎影响，2020年经济为负成长。

在季度货币政策会议后，瑞士央行说，利率仍维持在负0.75%不变。

瑞士央行表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情对瑞士造成「特别大」的社会与经济挑战，瑞士的前景和全球经济也明显恶化。

欧洲央行说，为了确保瑞士有适当的货币条件，货币扩张政策「比以往更加必要」。瑞士央行正在加强干预外汇市场，来稳住当前局势。

瑞士央行表示：「为了降低投资瑞士法郎的吸引力，负利率与干预是必要的，从而抵销货币升值的压力。」

瑞士央行去年12月时还估计2020年经济成长介于1.5%至2%。

但现在国际经济陷入低迷，以及各种用以抑制武汉肺炎扩散的措施，都将导致瑞士上半年的经济活动「明显减少」。

瑞士央行说，一但瑞士与国际的抗疫措施停止，经济活动很有可能渐渐回到正常。

瑞士央行称：「话虽然这样说，但是2020年国内生产毛额（GDP）成长有可能是负的。」瑞士央行还说，在这种情况下各类预测还是充满不确定。

「下半年起开始恢复正常，随后的强力正成长会反映在2021年。」

瑞士央行说，瑞士财政系统有充足的流动性，但有必要时，瑞士央行将采取「额外措施」确保流动性。

它表示，瑞士央行近年已大规模增加资金与流动性缓冲，有充分的工具去应对各种挑战情况。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

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