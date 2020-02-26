此内容发布于2020年2月26日 上午4:20

（法新社马德里25日电） 世界三大男高音之一的多明哥（Placido Domingo）面临多项性骚扰指控，他25日为造成的「伤害」向控告者道歉。美国工会调查发现，多明哥涉及调情、性挑逗等「不当行为」。

多明哥是20世纪最着名的男高音之一，但后来改唱男中音。他今年79岁，曾在全球一些最负盛名的歌剧院担任总监及指挥家。至少有20名女性指控多明哥对她们强吻、抚摸或伸咸猪手。

多明哥今天发表声明致歉，「我诚心为自己对她们造成的伤害感到抱歉。我为自身行为承担全部责任」。

美国音乐艺术家工会（AGMA）发布声明表示，内部调查「断定，多明哥先生事实上在工作场所内外，进行调情、性挑逗等不当行为」。

这个涵盖歌剧、合唱和舞蹈的工会说，许多目击者担心在行业内遭到报复，这是他们没有早点出面的原因。

工会理事会「接受报告调查结果，并将采取适当行动」。

工会表示，全面调查仍将在内部进行。不过，几小时后，纽约时报（New York Times）报导指出，调查报告外泄，导致美国音乐艺术家工会和多明哥的私下协议破局。双方原本协议，工会有限度揭露调查结果。

纽约时报说，多明哥计画向工会支付50万美元（约新台币1518万元），换取保有隐私。

纽约时报引述工会领袖发给工会理事会的电子邮件报导指出，多明哥法律团队以「公然违反保密条款」为由，放弃了协议。

多明哥发言人塞茨尔（Nancy Seltzer）告诉法新社：「我们正在工会讨论如何向前迈进」。法新社也询问工会有关纽约时报的报导，但没有获得立即回应。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

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