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此内容发布于2015年6月16日 下午9:50 最后更新 - 2015年6月16日 -21:50

（法新社华盛顿16日电） 美国1名人权运动人士被指控长年假冒黑人，引发全国批评声浪，但她今天表示，自己「肯定不是白人」，她自认是非裔。

多雷萨（Rachel Dolezal）原担任「美国全国有色人种民权促进协会」（NAACP）的华盛顿州斯波坎（Spokane）分会会长，她在自己的白人父母说她也是白人后辞职。

但37岁的她在自己的事情闹上头条后，首度接受国家广播公司（NBC）一系列访问，她仍毫无悔意，甚至说这件事超越了单纯的生物学。

多雷萨有着褐色皮肤和深色卷发，她在「今日秀」（Today）节目上说：「我自认是黑人」。

她说自己5岁之前就已经「用褐色蜡笔画自画像，而不用粉橘色画自己。还会画黑卷发」。

而她接受NBC晚间新闻访问时态度更不屈服，甚至说自己：「肯定不是白人」。

多雷萨的工作是在当地非裔社区推动平权运动。

她除了升上NAACP分会会长外，也担任市警局的独立仲裁人。

多雷萨与父母疏远，他们提供当地媒体她的出生证明以及小时候照片，里头的她是个金发、皮肤白皙的小女孩。（译者：中央社林仟懿）

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