此内容发布于2019年5月31日 下午8:50

（法新社法国安锡31日电） 法国当局为了防止登山客人数过多衍生安全风险，宣布除非有在山屋订房过夜，否则禁止攀登白朗峰（Mont Blanc） 。

白朗峰每年吸引近2万5000名登山客前往，但因人数过多导致队伍间为抢位置大动肝火，以及严重的非法扎营情况。

6月1日起，循标准路线攀升海拔4810公尺白朗峰，也就是众所周知的「皇家之路」（Route Royale），必须先在登山口附近3座山屋之一订房过夜。标准路线行程通常这样安排。

一名25岁斯洛伐克籍登山客今天从标准路线起登约250公尺后坠落丧命。

白朗峰去年登山季15名登山客丧命，促使当局在考虑攀登人数过多和落石等风险下，7月开始对这条最受欢迎的登山路线设限。

不过，当地管理员蓝柏（Pierre Lambert）表示，劝导活动最后证明「无效」。

人数过多造成环境脏乱，甚至扬言对山屋管理员拳脚相向等问题，促使当局祭出这项新规定。新规定将从6月1日起实施到9月底登山季结束。

登山客一旦被逮到在这条路线非法扎营，恐面临2年牢狱之灾，以及30万欧元（约新台币1059万元）罚金。

法国当局针对白朗峰登山客祭出新规定的时间点，就在世界最高峰圣母峰今天发生山难丧生的4名登山客，有2人因「死亡地带」大塞车而丧命之际。

圣母峰一周内8名登山客丧命，令人忧心业者获利考量甚于安全。

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