此内容发布于2020年4月27日 上午12:20

（法新社斯德哥尔摩27日电） 瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）报告指出，去年全球军事支出增幅创10年来新高，前3大支出国分别为美国、中国和印度。

根据报告，全球各国去年在军事方面花费1.9兆美元，与2018年相比成长3.6%，增幅创2010年以来新高。

SIPRI研究员田南（Nan Tian，音译）告诉法新社：「军事支出已达到冷战结束后的最高点。」

美国是带动全球军事支出增加的最大支出国，去年军费为7320亿美元，增加5.3%，占全球支出总额38%，比位居第2的中国高出甚多。

去年是美国军事支出连续成长的第2年，先前连续7 年下滑。

全球军事支出排行榜前3名中，首度有2个亚洲国家同时进榜，中国和印度估计分别支出2610亿美元（成长5.1%）和711亿美元（成长6.8%）。

中国过去25年来的军事支出与国家经济迅速发展密切相关，不过中国在军事方面的投资也反映出中国跻身「世界一流军队」的野心。

田南说：「中国曾公开表示，想要以军事强国身分实际与美国较量。」

SIPRI研究员魏士曼（Siemon Wezeman）在声明中说：「印度与巴基斯坦和中国之间关系紧张对立，是刺激军事支出增加的主要因素之一。」

全球军事支出前10名依序为美国、中国、印度、俄罗斯、沙乌地阿拉伯、法国、德国、英国、日本、韩国，其中前5大支出国占全球军事支出总额逾60%。

台湾在亚太地区排名第7，去年军事支出为104亿美元。

SIPRI指出，其他值得注意的发展包括德国。德国去年军事支出增加10%，来到493亿美元，增幅居前15大支出国之冠。

SIPRI报告提到，德国军事开销增加，部分原因可能是德国逐渐感受到来自俄罗斯的威胁。

田南提到「近年来军事支出增长加速」，不过他也告诉法新社，这样的趋势可能会受2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行和连带的经济衰退影响而扭转。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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