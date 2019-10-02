此内容发布于2019年10月2日 上午3:05

（法新社旧金山1日电） 面对Google将在11月推出云端游戏串流服务Stadia，索尼互动娱乐今天调降其云端串流游戏平台PlayStation Now价格，反映游戏平台市场竞争日益剧增。

PlayStation Now在美国的订阅月费砍约一半至10美元（约新台币310元），与Stadia Pro「创始版」的价格相同。

总部位在日本的索尼公司也扩充它的游戏库，让PlayStation Now用户可以从索尼机台或Windows软体支援的个人电脑，进入这个游戏平台。

索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment）执行长莱恩（Jim Ryan）发出声明表示：「自2014年推出PlayStation Now以来，我们在云端游戏领域累积了丰富的知识。」

「加上我们25年来的游戏业务经验，以及与发行商建立的牢靠伙伴关系，随着游戏产业逐步发展，我们持续在这个领域保持领先和创新。」

PlayStation Now游戏库加入的项目包含「战神」（God of War）、「侠盗猎车手5」（Grand Theft Auto V）和「秘境探险4：盗贼末路」（Uncharted 4: A Thief's End），都将在今年底上市。

Stadia则将淘汰游戏机，并让用户得以透过智慧型电视、平板及智慧型手机等各种媒介在各式各样平台上玩高解析度画面的游戏。

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