此内容发布于2019年10月14日 上午1:35

（法新社华盛顿13日电） 「纽约时报」（NYT）今天报导，有证据显示，俄罗斯空军为协助叙利亚总统巴夏尔．阿塞德政府消灭反抗势力，今年稍早在12小时内蓄意轰炸反抗军控制区里的4家医院。

根据俄罗斯无线电纪录、地面飞机观察员日志和目击者陈述，5月的这波攻势是效忠巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的政府军在毁灭性内战中，锁定医疗设施发动较大规模攻击行动之一。

根据纽时调查，俄罗斯战机自5月5日起发动12小时攻势，纳巴哈亚特外科医院（Nabad al-Hayat Surgical Hospital）是遇袭的医院之一，所幸员工早在3天前便接获警告并撤离。

俄罗斯空军屡次轰炸叙利亚医院，以粉碎反抗阿塞德的残余势力。俄罗斯经常被控对反抗军控制区的医院和诊所执行有系统攻击，作为协助阿塞德在8年内战赢得胜利的部分策略。

报导说，俄罗斯地面控制人员将这家医院的确切位置告诉飞行员，而飞行员在几分钟后通报看见目标。

地面控制人员准许发动攻势时，负责警告平民即将发生攻击的侦察员在这个地区发现一架俄罗斯喷射机。

飞行员随后通报投下炸弹，当地记者拍摄到的画面显示，3枚炸弹落在医院屋顶后爆炸。

距离数公里之遥的卡法纳波外科医院（Kafr Nabl Surgical Hospital）不久后也遭遇多次轰炸。

纽时说，如同早前攻击，观察员发现一架俄国喷射机在上空盘旋，俄罗斯空军的无线电传输记录显示，飞行员说他在发动3次攻击前，便已「锁定」目标。

在12小时内遭俄罗斯战机轰炸的还有卡法塞达洞穴医院（Kafr Zita Cave Hospital）和阿马尔骨科医院（Al Amal Orthopedic Hospital）。这4家医院先前都已自动将其所在坐标提供给联合国，加入非冲突区清单，以避免遭遇攻击。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）8月宣布成立内部调查小组，调查这些叙利亚医院遭空袭一事，以厘清为何列表上的医院反倒成了攻击目标。叙利亚医疗人员认为，这份名单实际上成了俄罗斯与叙利亚政府军的「攻击清单」。

今年有数十个与联合国有关的医疗设施因炸弹攻击受创或损毁。俄罗斯否认蓄意锁定平民设施发动攻击。

纽时指出，大肆、蓄意轰炸医院为战争罪，但要证明在内战中犯战争罪极其困难，叙利亚医疗人员和人权团体迄今都未能掌握证据。

追踪叙利亚医疗人员遭遇攻击的关心人权医生组织（Physicians for Human Rights）说，2011年来，至少发生583起这类攻击，其中266起发生在俄罗斯2015年9月起出兵干涉叙利亚内战后。2011年来，至少有916名医疗工作者在攻击中丧命。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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