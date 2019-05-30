此内容发布于2019年5月30日 上午7:05

（法新社威灵顿30日电） 纽西兰官员今天尴尬坦承，是安全漏洞导致预算提前外泄，而非像原本所声称是复杂网路攻击。反对党则称财政部明知问题出在哪，却暗指其为骇客，要求财政部首长辞职下台。

在反对党国家党（National Party）释出原订今天才会公布的部分政府年度预算后，纽西兰财政部本周曾因此报警。

当时，财政部副部长（Treasury Secretary）马赫洛夫（Gabriel Makhlouf）表示，他的部门是「有系统」且「蓄意」骇客攻击的受害者。

财政部先前宣称在2天内，政府系统被骇客攻击2000次。

但警方查无泄密事件背后有不法行动证据，让马赫洛夫不得不尴尬退却。

马赫洛夫在声明中说：「在可获得的资讯中，一个或多个身分不明者，似乎使用网站搜寻中的一项功能，但…这似乎并不违法。」

他表示，在预算公布前，财政部预先备妥「复制」网站，但没意识到，输入特定搜寻条件就会揭露机密资讯。

国家党党魁布里吉斯（Simon Bridges）呼吁马赫洛夫辞职，表示马赫洛夫几天前就知道有漏洞，因为他的部门在找来警察前，已修补了那个网路漏洞。

布里吉斯指责马赫洛夫隐瞒资讯又公开指控骇客入侵，暗指国家党执行非法骇客攻击。

财政部长（Finance Minister）罗伯森（Grant Robertson）不愿公开力挺马赫洛夫。马赫洛夫即将于下个月离职，转任爱尔兰中央银行总裁。

罗伯森发表声明说：「在向警方报案前，财政部未试图深入追查为何会发生这种事，我感到非常失望。」（译者：李晋纬/核稿：刘学源）

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