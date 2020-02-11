此内容发布于2020年2月12日 上午12:20

（法新社卡拉卡斯11日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）结束23天海外访问后，今天安然返回委内瑞拉。这是他第2度无视总统马杜洛政府对他发出限制出境的禁令。

国会议长瓜伊多在推特上宣布返国消息，随后在首都卡拉卡斯国际机场受到欢呼群众的迎接。瓜伊多是从葡萄牙搭机返国。

不过瓜伊多离开机场时，他和马杜洛（Nicolas Maduro）各自的支持群众马上爆发冲突。

瓜伊多在推特上写道：「我们已经在卡拉卡斯了。我带来自由世界给予的承诺，他们准备协助我们重新获得民主和自由。」

「新的时刻已经展开，不会走回头路，我们需要每个人克尽职责。是时候了。」

「此刻我们比过去更需要团结、信心和政治纪律。请留意未来新的宣告。」

瓜伊多去年1月跃上全国舞台，自行宣布担任临时总统，直接挑战马杜洛政权。

委国2018年举行总统大选，马杜洛获得连任，但选举过程普遍遭外界谴责舞弊穷生，因此国会宣布马杜洛当选无效。瓜伊多以国会议长身分获得挑战马杜洛的资格。

瓜伊多是在1月19日从委内瑞拉出境，前往哥伦比亚、数个欧洲国家、加拿大与美国，并与美国总统川普见面，当时川普扬言将「击溃」马杜洛政权。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

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