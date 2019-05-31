此内容发布于2019年5月31日 下午10:20

（法新社维吉尼亚滩31日电） 美国维吉尼亚州维吉尼亚滩市政大楼今天爆发枪击案，包括凶嫌在内共13人丧生。当时在案发大楼的市府员工余悸犹存。

根据总部在华府的追踪枪枝暴力事件团体「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）说法，今天发生在维吉尼亚滩市（Virginia Beach）枪击案是美国今年第150起大规模枪击事件。单一事件有4人以上中弹或死亡就会归类为大规模枪击事件。

维吉尼亚滩市警察首长塞维拉（James Cervera）对于今天枪击事件提供鲜少细节，不过他说，枪手在下午4时过后不久一进市政大楼就开始不分青红皂白滥射。

塞维拉表示，枪手是资深公用事业员工，还形容他「心怀不满」，但塞维拉不愿进一步揣测可能的动机。这起枪击造成12人丧生，枪手与警方驳火后身亡。

「维吉尼亚人导报」（The Virginian-Pilot）报导，与枪手同在公用事业办公室工作的行政助理班顿（Megan Banton）说，她的主管一听到声音就叫大家趴下。主管后来将班顿和其他同事拉进她的办公室，并用桌子挡门，而班顿赶紧报警。

班顿说：「当下感觉时间好漫长。」

维州州长诺森（Ralph Northam）形容这是「可怕的一天」。

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