此内容发布于2019年10月15日 下午10:50

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普的私人律师朱利安尼今天拒绝依照联邦众议院委员会对川普弹劾调查发出的传票交出相关文件，在民主党汇整总统滥权证据的过程中加深两方歧异。

朱利安尼（Rudy Giuliani）称弹劾调查「不合法」且「违宪」，拒绝依民主党率领的众院情报委员会、监督暨政府改革委员会和外交事务委员会核发的传票交出文件，有构成藐视国会的风险。

白宫管理及预算局（Office of Management and Budget, OMB）同样决定不在今天期限内提交相关文件。民主党阵营认为，这些文件将有助于显示川普拦下对乌克兰的军援，以施压基辅当局对川普政敌拜登（Joe Biden）启动贪腐调查。

美国防部和副总统彭斯（Mike Pence）也都拒绝依传票提供相关文件。

白宫和国会间的对立日趋明显。

稍早，众院的3个委员会闭门听取国务院主管欧洲和欧亚事务副助理国务卿肯特（George Kent）的证词。川普政府施压乌克兰调查拜登后，肯特是第5名宣誓作证的证人。

众院展开弹劾调查，是因有一名来自情报圈的吹哨者举报，川普为了寻求连任，非法寻求外国协助，做出了危害国家安全的行为。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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