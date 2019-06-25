此内容发布于2019年6月25日 上午10:35

（法新社华盛顿24日电） 美国今天对伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）与数名高阶军官祭出制裁，加强对德黑兰当局施压。美国总统川普先前威胁，如果伊朗想要打仗，他将「彻底毁掉」这个国家。

川普重申「绝不可让伊朗拥有核武」，他说，现在就看德黑兰当局是否愿意谈判。伊朗坚称没有在寻求发展核能力。

川普说：「我们并不希望冲突。」他又说，视伊朗反应而定，这些制裁可能明天就解除，「也可能要多年时间」。

美国财政部表示，将把伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）与伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）8名高级指挥官列入黑名单，总共冻结数十亿美元资产。

美国与伊朗近来的剑拔弩张，让联合国安全理事会全体一致呼吁透过对话来解决僵局。

英国、沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国等同样都敦促采取「外交解决办法」。

不过，伊朗驻联合国大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）认为，在美国早已用制裁来阻断德黑兰出口石油、重挫当地经济情况下，让伊朗深受「经济战」影响。

他在纽约说：「你不可能跟吓唬你、威胁你的人展开对话。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，他在日本20国集团（G20）峰会期间将与川普见面，届时将敦促美国「采用具建设性的解决办法，确保区域集体安全」。

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