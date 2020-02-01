此内容发布于2020年2月1日 上午3:20

（法新社华盛顿1日电） 美国共和党主导的联邦参议院今天以51比49票，否绝了民主党要求，不再传唤总统川普弹劾案新证人，形同为在下周宣告川普无罪铺路。

川普面临滥权和妨碍国会调查两项弹劾罪名。共和党参议员指出，预计在5日下午4时就宣判川普无罪与否进行投票。

这意味在川普完成4日预定于国会进行的全国电视转播年度「国情咨文」演说后，弹劾案审理才会作出结论。

川普几乎已在参院获判无罪，因为共和党在参院握有53席，民主党则有47席，罢黜川普需要2/3席次（67席）同意。

在今天表决时，共和党有罗姆尼（Mitt Romney）和柯林斯（Susan Collins）两名参议员跑票，他们加入47名民主党参议员，要求在弹劾审理中引入新证人及文件。

这是美国史上第3次总统弹劾案审理，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）对共和党拒绝引入新证人予以谴责，并称这是场「大悲剧」。

舒默痛批：「若总统在缺乏证人或文件的情况下获判无罪，这场无罪宣判将毫无价值。」

「美国人将记住这天，不幸的是，参院没有履行职责，参院拒绝真相，进行了一场假审判。」

民主党人渴望听到前国家安全顾问波顿（John Bolton）的证词，因有报导指出，他在即将出版的新书中宣称，川普亲自告诉他，对乌克兰的军事援助与基辅当局对民主党总统参选人拜登（Joe Biden）的调查有关。

参院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）指称，众院检察官已提出足够证据支持他们的论点，不需要进一步传唤证人。

麦康奈表示，他将谘询参院同僚、白宫律师及民主党众院检察官「决定下一步行动，因为我们准备在未来几天内结束审理」。

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