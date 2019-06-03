此内容发布于2019年6月3日 上午2:35

（法新社华盛顿2日电） 媒体今天报导，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）担心川普政府即将公布的中东和平计画会被认为「行不通」，甚至可能招致反弹。

蓬佩奥是在和犹太领袖私下会面时透露上述忧虑，消息由「华盛顿邮报」（The Washington Post）率先披露。从蓬佩奥的发言可以看出，就连支持者都认为，美国意在结束以巴冲突的最新蓝图，会招来诸多怀疑。

美国将于6月25至26日在巴林的研讨会公布和平方案的经济要点。

「华盛顿邮报」引述蓬佩奥说：「或许会遭到拒绝，到头来，大家也许会说，『不是特别创新，对我也不是特别有用』，『弊大于利，我退出』。」

巴勒斯坦人抵制美国总统川普女婿库许纳（Jared Kushner）主导的这份计画，因为他们认为川普的政策显示他明显偏袒以色列。

蓬佩奥5月28日在美国重要犹裔团体会长联合会（Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations）发表上述谈话时，坦承一般观感都认为偏袒以色列，但希望这份计画能获公平评价。

「我能理解大家为什么认为只有以色列人会喜欢这份计画。」「我知道各界的观感，但希望大家能留点聆听的空间，稍稍沉淀一下。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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