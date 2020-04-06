此内容发布于2020年4月7日 上午12:35

（法新社华盛顿6日电） 美国当局警告民众抗疫行动不可松懈，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数已经超过1万人，确诊数超过36万例依旧高居全球之冠，这对初露乐观迹象的疫情趋势投下阴影。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计数据，美国过去24小时新增1150死，累计1万783死，确诊病例超过36万6000例。美国死亡人数仅次于义大利的1万5877人和西班牙的1万3055人。

在美国疫情最严重的纽约州，尽管死亡病例超过4750例，全州确诊突破13万人，抗疫仍浮现一丝成功希望。

州长古莫（Andrew Cuomo）今天表示，死亡病例增幅连续两天「基本持平」。纽约州6日新增599死，和5日594死，以及4日630死，相当接近。

但古莫仍下令学校及其他非必要营业场所延长关闭3周。古莫告诉媒体：「现在不是松懈的时刻。」

古莫指出，太早解除管制将犯下大错。他说，如果疫情曲线趋势改变，这是因为感染率下降，假如感染率下滑，这是因为保持社交距离的措施发挥作用。

当局先前警告，即使在遵守保持社交距离的最佳情况下，这波疫情还是会在美国夺走10万到24万条人命。迄今仍有9个州未下令全面禁足，医疗人员对此深感失望。

较早爆发疫情的华盛顿州似乎出现缓和迹象，甚至驰援纽约州400套呼吸器。然而，华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）指出，在目前各州抗疫进度不一的情况下，他忧心疫情还会有第二波。

「即使华盛顿州把疫情控制下来，而其他州没有，疫情还是会在两个月后回来，跨越我们的边界，所以目前最重要的是全国抗疫成功。」

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