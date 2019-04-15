此内容发布于2019年4月16日 上午1:20

（法新社纽约15日电） 美国的麻疹病例在过去一周增加近20%，使得全美今年病例增至555例。但身处两大疫区所在的纽约市，当局下令强制民众接种疫苗以防疫情扩散，却被民众告上法院。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）公布的最新数据显示，截至4月11日，麻疹病例比前一周多出90例，今年总病例数来到555例。

世界卫生组织（WHO）也公布，2019年前3个月的全球麻疹病例比去年同期增加300%。麻疹是具高度传染性的疾病，但可透过施打两剂疫苗完全预防。

受到美国反对接种疫苗运动扩散的影响，美国这次爆发的疫情是自2000年正式宣布根除麻疹以来，第二严重的疫情。

美国有20个州出现麻疹疫情，最严重的地区在纽约市，850万人口中出现285起病例，纽约市洛克兰郡（Rockland County）居民30万人，确诊病例也达184例。

为遏止疫情扩散，洛克兰郡与纽约市长办公室宣布进入卫生紧急状态并加码推动强制施打疫苗，却遭到反对接种疫苗的民众强烈反弹。

纽约市9日下令布鲁克林威廉斯堡区（Williamsburg）4个疫情最严重地区的每个居民或工作者接种疫苗，未遵守规定者将受刑事诉究，并处以1000 美元（约新台币3万856元）罚金。

在洛克兰郡，当局上月禁止所有未施打疫苗的未成年者进入公共场所。

然而，这类行动却在法庭上受到挑战，反映出民众对相关疫议题的强烈感受。

在洛克兰郡，数名家长以麻疹尚未出现致命病例为由，提告此举不当，法官裁准暂时令，禁止强制施打。

在纽约市，有5名家长今天告上纽约州的最高法院，试图推翻市长的接种疫苗命令。

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