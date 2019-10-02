此内容发布于2019年10月3日 上午1:05

（法新社纽约2日电） 宏都拉斯总统叶南德兹胞弟走私数吨古柯硷入美案今天开庭审理，美联邦检察官称被告替胞兄收受墨西哥「矮子」古兹曼等大毒枭多达数百万美元的贿款，遭叶南德兹驳斥荒谬。

宏国总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）的胞弟胡安．安东尼．叶南德兹（Juan Antonio Hernandez）过去是宏国国会议员，小名「东尼」（Tony），去年11月在美国佛州迈阿密机场落网，被控密谋将古柯硷带进美国、非法持武及做出不实声明等。

美国联邦检查官芮奇曼（Jason Richman）表示：「被告有现任总统罩着，而这位总统从『矮子』古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）等大毒枭那里收受数以百万美元贿款。古兹曼曾亲自把100万美元送交至被告手上，转交给他哥哥。」

总统叶南德兹反驳这项指控「荒谬」，在推特发文说这种说法「百分之百不实、荒谬、愚蠢…这比『爱丽丝梦游仙境』（Alice in Wonderland）还怪诞」。

芮奇曼表示，被告东尼「多年来都隶属政府资助组织」在美分销古柯硷，目标是赚进数百万美元的财富。芮奇曼补充说，腐败的「市府首长、国会议员、军队将领及警局首长都在保护他这个组织」。

东尼遭控的罪名共计4项，若遭定罪，将面临5年至终身的徒刑。

检方同时指称东尼2011和2013年至少介入两起死对头毒枭的命案。

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